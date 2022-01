Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni del traffico nella settimana dal 31 gennaio (Di domenica 30 gennaio 2022) Proseguono i lavori di asfaltatura in zona Due Strade-Galluzzo. Da martedì 1° febbraio in orario notturno sarà la volta di via Senese (altezza via Orsini e tratto distributori) e via Volterrana (tra via Senese e via dei Giandonati) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 30 gennaio 2022) Proseguono idi asfaltatura in zona Due Strade-Galluzzo. Da martedì 1° febbraio in orario notturno sarà la volta di via Senese (altezza via Orsini e tratto distributori) e via Volterrana (tra via Senese e via dei Giandonati) L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Firenze lavori Fiume Pescia: oltre 450 mila euro per messa in sicurezza Parte dei lavori ha interessato il Comune di Ponte Buggianese dove si è proceduto al ripristino della banchina interna a seguito di alcune frane del corpo arginale (con interessamento della banchina ...

Bob Wilson: amo gli animali, la cultura afroamericana e vi presento il mio "Libro della giungla" ...nato a Waco in Texas nel 1941 porta in esclusiva italiana al T eatro della Pergola di Firenze da ... "Se lo sapessi ? Sono presenti nelle mie produzioni e produzioni fin dai primi lavori, è un mio tratto ...

Scuole, torna il Campionato di giornalismo Al via la XX edizione di un successo targato La Nazione. Coinvolti gli alunni delle scuole medie ed elementari: baby cronisti crescono ...

