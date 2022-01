Quirinale, in mattinata nuovo round. FI e centristi si saldano con Renzi sul nome di Casini (Di sabato 29 gennaio 2022) «Tratteremo autonomamente, ciascuno tratterà in proprio». Più che esporre un metodo, Antonio Tajani ha annunciato il divorzio tra le forze del centrodestra. Lo ha fatto a conclusione del vertice di Forza Italia finito ieri a tarda sera. A tener compagnia ai berlusconiani solo i cespugli centristi raccolti intorno a Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e il duo Toti-Brugnaro. Insieme sosterranno la candidatura al Quirinale di Pierferdinando Casini. A loro si aggiungeranno i Renziani e (forse) il Pd. Tuttavia molte cose lasciano presagire che il nome dell’ex-presidente della Camera servirà solo a bloccare quello di Elisabetta Belloni (è la responsabile dei nostri servizi segreti), uscito dall’incontro tra Salvini, Conte e Letta tenutosi ieri pomeriggio negli uffici del M5S alla Camera. Sesto giorno di votazioni ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) «Tratteremo autonomamente, ciascuno tratterà in proprio». Più che esporre un metodo, Antonio Tajani ha annunciato il divorzio tra le forze del centrodestra. Lo ha fatto a conclusione del vertice di Forza Italia finito ieri a tarda sera. A tener compagnia ai berlusconiani solo i cespugliraccolti intorno a Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e il duo Toti-Brugnaro. Insieme sosterranno la candidatura aldi Pierferdinando. A loro si aggiungeranno iani e (forse) il Pd. Tuttavia molte cose lasciano presagire che ildell’ex-presidente della Camera servirà solo a bloccare quello di Elisabetta Belloni (è la responsabile dei nostri servizi segreti), uscito dall’incontro tra Salvini, Conte e Letta tenutosi ieri pomeriggio negli uffici del M5S alla Camera. Sesto giorno di votazioni ...

