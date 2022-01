**Quirinale: capigruppo al Colle per chiedere disponibilità rielezione Mattarella** (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - I capigruppo della maggioranza di governo stanno arrivando al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e chiedergli la disponibilità alla rielezione. La scelta di incontrare i presidenti di senatori e deputati e non i leader di partito testimonierebbe la volontà di dimostrare che si tratta di una richiesta che arriva proprio dal Parlamento. Del resto lo stesso Mattarella, il 7 dicembre scorso, in occasione dell'inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala, al maestro Riccardo Chailly che gli faceva notare che il pubblico gli aveva chiesto il bis "come ai grandi cantanti alla Scala", riferendosi naturalmente all'ipotesi di rielezione, aveva replicato che queste sono decisioni del Parlamento. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Idella maggioranza di governo stanno arrivando al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e chiedergli laalla. La scelta di incontrare i presidenti di senatori e deputati e non i leader di partito testimonierebbe la volontà di dimostrare che si tratta di una richiesta che arriva proprio dal Parlamento. Del resto lo stesso Mattarella, il 7 dicembre scorso, in occasione dell'inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala, al maestro Riccardo Chailly che gli faceva notare che il pubblico gli aveva chiesto il bis "come ai grandi cantanti alla Scala", riferendosi naturalmente all'ipotesi di, aveva replicato che queste sono decisioni del Parlamento.

Advertising

TgLa7 : #Quirinale: saranno i capigruppo della maggioranza ad andare da #Mattarella per chiederne la ricandidatura. Conferm… - Open_gol : ?? Alle 15 i capigruppo al Quirinale per chiedere a Mattarella di restare?? - MediasetTgcom24 : Capigruppo della maggioranza saliranno al Colle alle 15 #quirinale #mattarella #presidenterepubblica… - FrankTaricone : RT @fasulo_antonio: Tra poco i capigruppo incontreranno #Mattarella al Quirinale per chiedere di restare. Mattarella nel frattempo: #Qui… - eziomauro : Elezioni presidente della Repubblica, capigruppo al Quirinale per incontrare Mattarella -