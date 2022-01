Uomini e Donne | anticipazioni 27 Gennaio 2022

Leggi su zon

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nella nuova puntata di “” in onda su Canale 5 Si rinnova questo pomeriggio su Canale 5, puntuale alle 14.45, l’appuntamento con, dating-show condotto da Maria De Filippi. Stando allecircolanti sul web, oggi al centro dello studio dovrebbe primariamente accomodarsi Ida Platano: la dama, dopo aver deciso di chiudere la conoscenza con Andrea non avendo sentito nei suoi confronti quel trasporto di cui dice di essere alla ricerca, riceverà oggi le proposte di nuovi corteggiatori, approdati presso gli studi Elios esclusivamente per conoscerla. Sempre per il Trono Over, spazio anche al tira e molla tra Alessandro e Pinuccia. I due restano su posizioni inconciliabili: mentre lei continua ad auspicare una ...