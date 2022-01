Vlahovic-Juventus, colpo di scena improvviso: salta tutto? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il centravanti serbo è promesso sposo dei bianconeri ma qualcosa ancora non torna nella trattativa La Fiorentina ha accettato l’offerta di oltre 70 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Ora restano da convincere gli agenti del calciatore, che chiedono una maxi commissione. Le vie del calciomercato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il centravanti serbo è promesso sposo dei bianconeri ma qualcosa ancora non torna nella trattativa La Fiorentina ha accettato l’offerta di oltre 70 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Ora restano da convincere gli agenti del calciatore, che chiedono una maxi commissione. Le vie del calciomercato L'articolo proviene da Inews24.it.

romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito l’accordo per il passaggio di #Vlahovic in bianconero // Juventus and Fioren… - romeoagresti : #Vlahovic si avvicina sempre di più alla #Juventus // Vlahovic is getting closer to Juventus????? @Goalitalia @Goal - napolista : Renzi e la cessione di Vlahovic: «È un giorno di lutto. Ma perché li diamo tutti alla Juventus?» All’inviato de La… - manuhellt : RT @Gazzetta_it: Strategia Juve: già si lavora per un... Vlahovic a centrocampo #calciomercato -