Sanremo 2022 | Amadeus spiega come ha scelto le cinque donne che lo accompagneranno sul palco E a proposito del cast | “Fra i più belli di sempre!”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mancano ormai pochissimi giorni alla 72esima edizione del Festival di, la terza per. Il conduttore ravennate, dopo qualche tentennamento iniziale, ha accettato di essere ancora il padrone di casa dell’evento più atteso dell’anno: il Festival! Quali sono stati i motivi che hanno fatto sì che accettasse nuovamente la conduzione dello show più amato, seguito ma anche criticato d’Italia? In una lunga intervista rilasciata sulle pagine di Chi,rivela cosa l’ha portato ad accettare il suo terzo, dopo i saluti dello scorso anno. Probabilmente il fatto di non volere chiudere con il teatro vuoto. Ho iniziato con ildell’assembramento e non volevo che l’ultimo fosse ricordato con i palloncini al posto del pubblico. E poi cantanti e discografici mi hanno dimostrato ...

Non è esattamente il solito ignoto. Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, presenterà per la terza volta il Festival di Sanremo 2022 e il suo nome è pure spuntato tra quelli della prima votazione del Presidente della Repubblica, come Dino Zoff, Claudio Lotito e Carlo Mazzone.