Michelle Hunziker | la vita dopo Tomaso Trussardi

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - PasqualeMarro : #MichelleHunziker, il dramma. Scoop-Signorini, ora si capisce che… - infoitcultura : Tomaso Trussardi con un'altra donna dopo Michelle Hunziker: è già amore? - infoitcultura : Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi paparazzato a Cortina con un'altra donna: la verità della figlia Aurora Ra -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti si confida in esclusiva con il settimanale Oggi (in edicola) dopo le voci di un riavvicinamento all'ex moglie, che ha appena annunciato la separazione da Tomaso Trussardi ( ). 'Nessun ritorno di fiamma', dice il cantante, 'ma per lei ci sarò sempre' - - IL SETTIMANALE OGGI IN EDICOLA - ...di Redazione Online Il cantante su Oggi parla dell'ex moglie,: "Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative" "Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che ..."Per lei ci sono e ci sarò sempre", dice il cantante in esclusiva al settimanale Oggi (in edicola). "Mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà". Poi racconta quali cons ...L'imprenditore è stato paparazzato nella casa a Cortina della stilista Elisabetta Franchi, ma la prescelta non sarebbe lei bensì la sua assistente. Di lei si sa solo che è bionda ...