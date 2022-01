Più giocherà e meno costerà al Genoa: Piccoli in prestito fino al termine della stagione (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Atalanta saluta Roberto Piccoli e lo cede in prestito al Genoa fino al termine della stagione, dove potrà trovare più spazio rispetto a quello esiguo avuto finora con Gasperini. È stato lo stesso attaccante, nazionale Under 21, a chiedere di essere ceduto, proprio per la voglia di giocare e dimostrare quanto vale. Piccoli è arrivato lunedì sera a Genova e martedì mattina ha sostenuto le visite mediche al laboratorio Synlab del Porto Antico. Martedì pomeriggio sarà a disposizione del tecnico tedesco Alexander Blessin che guiderà la prima seduta settimanale. Piccoli arriva in prestito oneroso, ma con la particolare formula che più partite disputerà meno costerà al ... Leggi su bergamonews (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Atalanta saluta Robertoe lo cede inalal, dove potrà trovare più spazio rispetto a quello esiguo avutora con Gasperini. È stato lo stesso attaccante, nazionale Under 21, a chiedere di essere ceduto, proprio per la voglia di giocare e dimostrare quanto vale.è arrivato lunedì sera a Genova e martedì mattina ha sostenuto le visite mediche al laboratorio Synlab del Porto Antico. Martedì pomeriggio sarà a disposizione del tecnico tedesco Alexander Blessin che guiderà la prima seduta settimanale.arriva inoneroso, ma con la particolare formula che più partite disputeràal ...

Genoa, ecco Piccoli. Con una formula speciale: più gioca, meno costa