“Non se lo aspettava”: Vlahovic, la rivelazione che spiazza tutti (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle ultime ore non si parla d’altro che di Dusan Vlahovic: arriva anche la rivelazione che spiazza tutti È decisamente Dusan Vlahovic il protagonista di queste ultime ore nel mondo della Serie A. Questa volta non per una sua prestazione degna di nota, da ricordare per i gol che è in grado di segnare, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle ultime ore non si parla d’altro che di Dusan: arriva anche lacheÈ decisamente Dusanil protagonista di queste ultime ore nel mondo della Serie A. Questa volta non per una sua prestazione degna di nota, da ricordare per i gol che è in grado di segnare, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? #Vlahovic di nuovo al centro dell'attenzione: la #Juventus lo vuole subito, la #Fiorentina apre alla cessione, ma… - venusleez : @tessproperty dovrebbe parlargli ma dubito che avverrà. Lei non sa come gestire sta situazione (non si aspettava ch… - Silvs__ : RT @amicidimaria21: “La maestra Celentano non aspettava altro” QUESTO FOTTUTO CONCETTO #caroligi #AMICI21 - venusleez : Jessica avrà anche sbagliato i modi ma non mi potete dire che la nomination fosse del tutto immeritata. Io ci reste… - universodiaury : @lamanoamica_ Perfetto secondo me lei non si aspettava che le sue amiche lo nominassero -

Ultime Notizie dalla rete : Non aspettava Calciomercato Reggina: in serie B due pretendenti per Federico Ricci Ma anche nel periodo migliore della squadra amaranto, il mancino non ha reso per come ci si aspettava con prestazioni quasi sempre anonime. Lo stesso Ricci , dopo l'ennesima prestazione incolore, nel ...

Fortitudo nel caos e le dimissioni di Pavani ma il club gli chiederà di restare Il club gli chiederà di restare Pavani - che già aveva rimesso il mandato dopo l'episodio dello sponsor fantasma Metano Nord, vedendosi respinte le dimissioni - non si aspettava d'essere di nuovo il ...

“Non se lo aspettava”: Vlahovic, la rivelazione che spiazza tutti SerieANews COR. FIO., Neppure Vlahovic si aspettava l'accelerata Il Corriere Fiorentino stamani scrive entro un paio di giorni la Juventus deciderà se presentare alla Fiorentina quella proposta che potrebbe, stavolta sul serio, portare subito Dusan ...

Ristoratori e baristi, storie di resistenza al vuoto di clienti I locali e i negozi soffrono per il calo di turisti e clienti. Ma c’è chi non si arrende aspettando tempi migliori ...

Ma anche nel periodo migliore della squadra amaranto, il mancinoha reso per come ci sicon prestazioni quasi sempre anonime. Lo stesso Ricci , dopo l'ennesima prestazione incolore, nel ...Il club gli chiederà di restare Pavani - che già aveva rimesso il mandato dopo l'episodio dello sponsor fantasma Metano Nord, vedendosi respinte le dimissioni -sid'essere di nuovo il ...Il Corriere Fiorentino stamani scrive entro un paio di giorni la Juventus deciderà se presentare alla Fiorentina quella proposta che potrebbe, stavolta sul serio, portare subito Dusan ...I locali e i negozi soffrono per il calo di turisti e clienti. Ma c’è chi non si arrende aspettando tempi migliori ...