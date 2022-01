Bimbo di 10 anni morto a Torino, l'ospedale: "Stroncato dal Covid" (Di martedì 25 gennaio 2022) commenta Un bambino di dieci anni è morto nella Terapia intensiva dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il piccolo, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, è stato Stroncato dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) commenta Un bambino di diecinella Terapia intensiva dell'infantile Regina Margherita di. Il piccolo, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, è statodal ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, bimbo di 10 anni morto a Torino: un problema di salute aveva tardato il #vaccino. - Giorgiolaporta : Un bambino di 9 anni trattato come un lebbroso e lasciato fuori dalla scuola, al freddo, solo perché non può indoss… - Tg3web : È arrivato in Italia Mustafa, il bimbo siriano di 5 anni nato con gli arti mutilati per il gas nervino respirato da… - stra_mae : RT @romatoday: Bimbo muore di Covid a 10 anni: dramma in corsia - borrillo62 : RT @romatoday: Bimbo muore di Covid a 10 anni: dramma in corsia -