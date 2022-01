Berrettini da sogno, batte Monfils e vola in semifinale agli Australian Open (primo italiano a riuscirci). Adesso Nadal: «Sarà battaglia» (Di martedì 25 gennaio 2022) Monfils-Berrettini si chiude tre set a due per l'azzurro (6-4/6-4/3-6/3-6/6-2). Matteo deve vincere il match contro il francese per due volte. Dopo essere andato avanti 2 set a 0, si fa... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 25 gennaio 2022)si chiude tre set a due per l'azzurro (6-4/6-4/3-6/3-6/6-2). Matteo deve vincere il match contro il francese per due volte. Dopo essere andato avanti 2 set a 0, si fa...

