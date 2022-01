Evergrande nomina direttore manager di una bad bank statale

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il gigante immobiliare cinese ChinaGroup, che è a rischio bancarotta, ha annunciato in un'informativa alla borsa di avertonon esecutivo un funzionario di una delle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Evergrande nomina

La provincia di Guangdong, presso la quale ha sede il quartier generale di, annuncerà le coordinate della ristrutturazione del debito entro il 5 marzo.ha un'esposizione ...In un comunicato trasmesso alle autorita' di Borsa,ha reso noto ladi Liang Senlin del gruppo China Cinda Asset Management, uno dei quattro maggiori gestori di asset pubblici della ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - Evergrande rimbalza alla Borsa di Hong Kong per le speranze di un piano di salvataggio, alimentate dall'arrivo nel suo cda del top manager di un'impor ...Sale il titolo di Evergrande, segnando un rialzo superiore al 5% sulla Borsa di Hong Kong, dopo che la società ha nominato ...