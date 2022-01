Andrea Manfredonia ricorda Gianni Di Marzio | “Un punto di riferimento”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Per meera prima di tutto un grande amico. Abbiamo condiviso tanti momenti speciali che mi porterò sempre nel cuore. È stato per me undie una grande fonte di ispirazione. Una persona per bene e un professionista eccezionale. Il calcio e lo sport perdono un personaggio unico”., figlio dell’ex calciatore Lionello e agente Fifa,con queste parole a ‘Gli Eroi del Calcio’,Di, scomparso il 22 gennaio 2022 a Padova. SportFace.