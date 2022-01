Basket: Nba, Curry salva Golden State con un canestro sulla sirena, Houston ko 105-103 (Di sabato 22 gennaio 2022) San Francisco, 22 gen. -(Adnkronos) - Golden State (33-13) soffre più del dovuto in casa per aver la meglio 105-103 su Houston (14-33), dopo essersi ritrovata sotto di 9 lunghezze a poco meno di 5 minuti dalla fine. A decidere il match è Steph Curry, che si è scrollato di dosso tre settimane sottotono e una serata da 5/20 al tiro fino a quel momento realizzando il primo 'buzzer beater' della sua carriera, un canestro vincete sulla sirena, chiudendo con 22 punti e 12 assist per cancellare la brutta sconfitta della sera prima contro Indiana. Il fatto che Golden State se la sia dovuta giocare fino all'ultimo contro Houston, ultima nella Western Conference, dice molto dei problemi degli Warriors senza Klay Thompson e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) San Francisco, 22 gen. -(Adnkronos) -(33-13) soffre più del dovuto in casa per aver la meglio 105-103 su(14-33), dopo essersi ritrovata sotto di 9 lunghezze a poco meno di 5 minuti dalla fine. A decidere il match è Steph, che si è scrollato di dosso tre settimane sottotono e una serata da 5/20 al tiro fino a quel momento realizzando il primo 'buzzer beater' della sua carriera, unvincete, chiudendo con 22 punti e 12 assist per cancellare la brutta sconfitta della sera prima contro Indiana. Il fatto chese la sia dovuta giocare fino all'ultimo contro, ultima nella Western Conference, dice molto dei problemi degli Warriors senza Klay Thompson e ...

Advertising

TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite... - RSIsport : ?? Fermo da sei partite per un problema ad una caviglia, Clint Capela è tornato sul parquet con sei punti e sei rimb… - Dtti_digitale : Il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di ammirare da vicino tut… - sportface2016 : #NBA 2021/2022, il resoconto della notte: #LeBronJames guida i #Lakers, super #Harden per #Brooklyn - PutinatiPres : RT @sirgolly: @StefanoPutinati Un gemellaggio tra la lega basket italiana e l'NBA potrebbe essere una bella idea per promuovere il basket #… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba Sport in tv oggi (sabato 22 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi, sabato 22 gennaio 2022, saranno di scena diversi sport: il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, il basket con la NBA, il calcio a 5 con gli Europei, il rugby con la Challenge Cup, e gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, ...

Basket, Nba 2021/2022: LeBron James guida i Lakers, super Harden per Brooklyn CLASSIFICHE E RISULTATI NBA Vittorie inoltre per Charlotte Hornets e Los Angeles Clippers , superiori rispettivamente a Oklahoma City Thunder per 121 - 98 e Philadelphia 76ers per 101 - 102 . Per ...

Basket: Nba, i risultati delle partite La Sicilia NBA - I Brooklyn Nets sono troppo tosti per i San Antonio Spurs Gli Spurs hanno tenuto duro per quasi tre quarti, con Dejounte Murray ancora in una tripla doppia, ma alla fine hanno ceduto al minibreak dei Nets 0-6 a fine terzo periodo. Brooklyn ha alzato ...

Basket: Nba, Curry salva Golden State con un canestro sulla sirena, Houston ko 105-103 San Francisco, 22 gen. -Golden State (33-13) soffre più del dovuto in casa per aver la meglio 105-103 su Houston (14-33), dopo essersi ritrovata sotto di 9 lung ...

Oggi, sabato 22 gennaio 2022, saranno di scena diversi sport: il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, ilcon la, il calcio a 5 con gli Europei, il rugby con la Challenge Cup, e gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, ...CLASSIFICHE E RISULTATIVittorie inoltre per Charlotte Hornets e Los Angeles Clippers , superiori rispettivamente a Oklahoma City Thunder per 121 - 98 e Philadelphia 76ers per 101 - 102 . Per ...Gli Spurs hanno tenuto duro per quasi tre quarti, con Dejounte Murray ancora in una tripla doppia, ma alla fine hanno ceduto al minibreak dei Nets 0-6 a fine terzo periodo. Brooklyn ha alzato ...San Francisco, 22 gen. -Golden State (33-13) soffre più del dovuto in casa per aver la meglio 105-103 su Houston (14-33), dopo essersi ritrovata sotto di 9 lung ...