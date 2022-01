LIVE Berrettini-Alcaraz, Australian Open 2022 in DIRETTA: Ostapenko sorprende Krejcikova nel primo set! A seguire l’azzurro (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.26 Jelena Ostapenko vince il primo set per 6 giochi a 2 in 40 minuti contro la ceca testa di serie #4 Barbora Krejcikova. 02.33 La partita è in programma come terzo match di giornata sulla Rod Laver Arena. Al momento si è già conclusa la prima sfida sul Centrale con la netta vittoria della bielorussa Viktoria Azarenka per 6-0 6-2 sull’ucraina Elina Svitolina. 02.30 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, valida per il terzo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). Il programma della sfida tra Matteo ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.26 Jelenavince ilset per 6 giochi a 2 in 40 minuti contro la ceca testa di serie #4 Barbora. 02.33 La partita è in programma come terzo match di giornata sulla Rod Laver Arena. Al momento si è già conclusa la prima sfida sul Centrale con la netta vittoria della bielorussa Viktoria Azarenka per 6-0 6-2 sull’ucraina Elina Svitolina. 02.30 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Matteoe Carlos, valida per il terzo turno del torneo singolare maschile deglidi Melbourne (Australia). Il programma della sfida tra Matteo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz Australian Open 2022 in DIRETTA: serve la partita perfetta contro il giovane fenomeno iberi… - _Sport_Calcio_ : Alcaraz ?? Berrettini nel day5 degli Australian Open! ?????? Sonego e Giorgi gli altri azzurri in campo ?????? ?? Segui tut… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Alcaraz ?? Berrettini nel day5 degli Australian Open! ?????? Sonego e Giorgi gli altri azzurri in campo ?????? ?? Segui tutte l… - ConcettaShirle1 : Matteo Berrettini - Carlos Alcaraz Garfia Live Stream - musagete10 : @jelly_jada Ti farai Berrettini-Alcaraz live? -