Bollette: in cabina regia con Draghi M5S chiede scostamento bilancio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il capodelegazione del M5S, Stefano Patuanelli, avrebbe chiesto nel corso della cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza di far fronte all'emergenza rincari Bollette con un nuovo scostamento di bilancio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il capodelegazione del M5S, Stefano Patuanelli, avrebbe chiesto nel corso delladitra il premier Marioe le forze di maggioranza di far fronte all'emergenza rincaricon un nuovodi

Advertising

Agenzia_Ansa : Caro bollette, arrivano misure per almeno 4 miliardi. Alle 9,30 la cabina di regia, a seguire il Consiglio dei mini… - fisco24_info : Caro bollette, in cabina regia M5S chiede scostamento bilancio: Il capodelegazione Patuanelli lo avrebbe chiesto ne… - italiaserait : Caro bollette, in cabina regia M5S chiede scostamento bilancio - TV7Benevento : Bollette: in cabina regia con Draghi M5S chiede scostamento bilancio... - ZenatiDavide : Bollette: Al via cabina regia con Draghi, dopo Cdm. Salvini: sul Colle soluzione rapida: Al via a Palazzo Chigi la… -