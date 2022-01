Terremoto in Calabria, forte scossa avvertita in tutta la regione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita oggi in Calabria alle 10:19. Non si segnalano al momento danni a persone o edifici. Terremoto di magnitudo 4.3 sulla costa sud-ovest della Calabria Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Calabria pochi minuti fa, alle 10:19, in particolare nella zona di Vibo Valentia, Cosenza e Catanzaro, ma anche a Reggio Calabria, dal Pollino allo Stretto. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma si è trattato di un evento magnitudo ML 4.3, localizzato sulla Costa Calabra sud occidentale, ad una profondità di 10 km. Recentemente Alessandro Amato, sismologo e Responsabile del Centro Allerta Tsunami INGV ha spiegato che i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Unadiè stataoggi inalle 10:19. Non si segnalano al momento danni a persone o edifici.di magnitudo 4.3 sulla costa sud-ovest dellaUnadiè statainpochi minuti fa, alle 10:19, in particolare nella zona di Vibo Valentia, Cosenza e Catanzaro, ma anche a Reggio, dal Pollino allo Stretto. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma si è trattato di un evento magnitudo ML 4.3, localizzato sulla Costa Calabra sud occidentale, ad una profondità di 10 km. Recentemente Alessandro Amato, sismologo e Responsabile del Centro Allerta Tsunami INGV ha spiegato che i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.3 in Calabria, molta paura e gente in strada #ANSA - DPCgov : ?? #Terremoto Calabria: dalle prime verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia del Dipartimento NON risultano… - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata pochi minuti fa in #Calabria. Il sisma è stato avver… - libero_it : Oggi, #20gennaio, una forte scossa di #terremoto è stata sentita in #Calabria: ecco dov'è l'epicentro e qual è la s… - IlParadiso0 : RT @tweetnewsit: ?? ULTIMO MINUTO: FORTE SCOSSA DI #TERREMOTO M. 4.3 NELLA REGIONE ITALIANA. ZONE COLPITE E DATI UFFICIALI INGV ???? https:/… -