Sassuolo-Cagliari, formazioni ufficiali: Scamacca dal 1?, Mazzarri vuole la Juventus (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chi supera il turno sfiderà con la Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. Questa la posta in palio del match tra Sassuolo e Cagliari, gara valevole per gli ottavi di finale del torneo nazionale in programma al Mapei Stadium alle 17.30 Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chi supera il turno sfiderà con laai quarti di finale di Coppa Italia. Questa la posta in palio del match tra, gara valevole per gli ottavi di finale del torneo nazionale in programma al Mapei Stadium alle 17.30

Advertising

sportface2016 : +++#Cagliari, #Cragno e #Deiola positivi al #COVID19 a poche ore dal Sassuolo in Coppa Italia+++ - mmastreamhdlive : Sassuolo vs Cagliari Live Sassuolo vs Cagliari Live Stream .x Stream??Live - mmastreamhdlive : Sassuolo vs Cagliari Live Sassuolo vs Cagliari Live Stream Stream??Live - mmastreamhdlive : Sassuolo vs Cagliari Live Sassuolo vs Cagliari Live Stream Stream??Live - mmastreamhdlive : Sassuolo vs Cagliari Live Sassuolo vs Cagliari Live Stream Stream??Live -