Robinho, ex calciatore del Milan, è stato condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per uno stupro di gruppo avvenuto a Milano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva una condanna a nove anni di carcere per violenza sessuale di gruppo contro Robinho, ex noto calciatore di Milan e Real Madrid. Robinho, che ha sempre respinto ogni accusa, era stato Leggi su ilpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Corte di Cassazione ha confermato in viauna condanna a novediper violenza sessuale dicontro, ex notodie Real Madrid., che ha sempre respinto ogni accusa, era

fattoquotidiano : Robinho condannato per violenza sessuale di gruppo: la Cassazione conferma i 9 anni di carcere per l’ex calciatore… - paolochiariello : #Juorno #Robinho la Cassazione conferma la condanna 9 anni per l’ex calciatore per #stupro di gruppo - juornoit : #Juorno #Robinho la Cassazione conferma la condanna 9 anni per l’ex calciatore per #stupro di gruppo - decaffeinata : RT @ilpost: Robinho, ex calciatore del Milan, è stato condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per uno stupro di gruppo avvenuto a… - ilpost : Robinho, ex calciatore del Milan, è stato condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per uno stupro di gruppo… -