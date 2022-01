Operiamo i No Vax Da Rete 4 Giordano e La Verità conflitto sociale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Operiamo Vax

Zazoom Blog

..."A' voce d''e creature" perché metà dei ragazzi è positivo al Covid e il 90% dei genitori è no. ... un fenomeno gravissimo nel quartiere doveche forse sta diventando anche più grave della ...... ci vogliono tappare la bocca perché siamo più convincenti della fuffa dei no'. Sull'argomento ... 'Nel rapporto con le aziende sanitarie nelle quali- sottolinea - è ovvio che vige una ...Il professore Fabrizio Pregliasco, direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano, è stato preso di mira da alcuni no vax dopo che è circolata la ...Costretto a chiudere la Fondazione «A’ voce d’’e creature» perché metà dei ragazzi è positivo al Covid e il 90% dei genitori è no vax. Da 15 anni che don Luigi Merola presiede la comunità educativa al ...