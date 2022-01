Nathaly Caldonazzo ricorda Massimo Troisi: “Era caduto in una depressione molto forte”, il video emozionante (Di martedì 18 gennaio 2022) Nathaly Caldonazzo è tra le ultime Vip entrate a far parte del cast del Grande Fratello Vip6, ma la showgirl sta già facendo molto parlare di sé. Gli scontri iniziali con Katia Ricciarelli e quelli in puntata con Sonia Bruganelli, hanno intrattenuto il pubblico e mostrato il carattere forte di Nathaly Caldonazzo. La showgirl è stata votata, anche, come preferita del pubblico. Nella puntata serale del Grande Fratello Vip6 del 17 gennaio, Nathaly Caldonazzo è stata di nuovo protagonista di confronti, ma anche di un momento toccante. Nathaly Caldonazzo ha ricordato la sua storia d’amore con Massimo Troisi. Nathaly Caldonazzo e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022)è tra le ultime Vip entrate a far parte del cast del Grande Fratello Vip6, ma la showgirl sta già facendoparlare di sé. Gli scontri iniziali con Katia Ricciarelli e quelli in puntata con Sonia Bruganelli, hanno intrattenuto il pubblico e mostrato il caratteredi. La showgirl è stata votata, anche, come preferita del pubblico. Nella puntata serale del Grande Fratello Vip6 del 17 gennaio,è stata di nuovo protagonista di confronti, ma anche di un momento toccante.hato la sua storia d’amore cone ...

