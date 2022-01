“È già da settimane”. Bomba su Belen Rodriguez e Stefano De Martino: prove alla mano viene fuori tutto (Di martedì 18 gennaio 2022) Il mondo del gossip è impazzito in questi giorni e i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno assistendo a rivelazioni impensabili fino a qualche tempo fa. Come sapete, la storia d’amore tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese è ormai definitivamente finita, come annunciato da lei stessa in una conversazione col figlio Santiago: “Mamma è single”. La donna e Stefano sono stati visti recentemente in aeroporto, ma adesso è uscito qualcosa di più clamoroso. Eppure Antonino pare che non si sia ancora arreso con Belen Rodriguez. Sembra che sia ancora molto innamorato e intenzionato più che mai a riconquistarla. Secondo le indiscrezioni ogni giorno Antonino inonderebbe la sua ex compagna di messaggini sul cellulare. Complice la piccola Luna Marì, dunque, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Il mondo del gossip è impazzito in questi giorni e i fan diDestanno assistendo a rivelazioni impensabili fino a qualche tempo fa. Come sapete, la storia d’amore tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese è ormai definitivamente finita, come annunciato da lei stessa in una conversazione col figlio Santiago: “Mamma è single”. La donna esono stati visti recentemente in aeroporto, ma adesso è uscito qualcosa di più clamoroso. Eppure Antonino pare che non si sia ancora arreso con. Sembra che sia ancora molto innamorato e intenzionato più che mai a riconquistarla. Secondo le indiscrezioni ogni giorno Antonino inonderebbe la sua ex compagna di messaggini sul cellulare. Complice la piccola Luna Marì, dunque, ...

Advertising

LuigiGallo15 : L'emendamento che presenterò al milleproroghe è già pronto. Nelle prossime settimane lavorerò a superare gli ostaco… - Rose43652647 : RT @SistersStars: Giucas: Jessica è stata sfortunata con gli uomini qui dentro Kabir: e se invece fosse stata fortunata a non averli ? K… - beabeabon : RT @SistersStars: Giucas: Jessica è stata sfortunata con gli uomini qui dentro Kabir: e se invece fosse stata fortunata a non averli ? K… - 95_addicted : RT @SistersStars: Giucas: Jessica è stata sfortunata con gli uomini qui dentro Kabir: e se invece fosse stata fortunata a non averli ? K… - Nicole12842753 : RT @SistersStars: Giucas: Jessica è stata sfortunata con gli uomini qui dentro Kabir: e se invece fosse stata fortunata a non averli ? K… -

Ultime Notizie dalla rete : già settimane Chi è Marco Serra, l'arbitro nella bufera dopo Milan - Spezia L'arbitro Serra però aveva già fischiato. Non si può parlare quindi neanche di gol annullato in ... Serra potrebbe essere fermato a lungo, una manciata di settimane almeno, dal designatore Rocchi. Non ...

Emily in Paris rinnovata per altre due stagioni Questa notizia, sommata alle visualizzazioni da record conquistate dagli episodi già visibili su ... L'annuncio da parte di Netflix è arrivato poche settimane dopo il debutto della seconda stagione di ...

Boom di prime dosi in provincia Da inizio anno sono già 4mila il Resto del Carlino L'arbitro Serra però avevafischiato. Non si può parlare quindi neanche di gol annullato in ... Serra potrebbe essere fermato a lungo, una manciata dialmeno, dal designatore Rocchi. Non ...Questa notizia, sommata alle visualizzazioni da record conquistate dagli episodivisibili su ... L'annuncio da parte di Netflix è arrivato pochedopo il debutto della seconda stagione di ...