Campania, oltre 25mila bambini positivi in una settimana: i dati della Regione (Di martedì 18 gennaio 2022) I bambini in età scolastica risultati positivi sono 25.745 in Campania nell’ultima settimana. A comunicare il dato è il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, attraverso una nota. “I dati rilevati dalle nostre Aziende Sanitarie sui positivi registrati in età scolastica nella settimana 11-17 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Iin età scolastica risultatisono 25.745 innell’ultima. A comunicare il dato è il Presidente, Vincenzo De Luca, attraverso una nota. “Irilevati dalle nostre Aziende Sanitarie suiregistrati in età scolastica nella11-17 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

