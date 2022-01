Uomini e Donne: che fine ha fatto Diego Tavani? Eccolo (Di domenica 16 gennaio 2022) Diego Tavani ha abbandonato il programma o è stato mandato via? Il pubblico di Uomini e Donne si chiede che fine abbia fatto che fine ha fatto Diego di ued?Che fine ha fatto Diego Tavani di Uomini e Donne? Questa p la domanda che si stanno ponendo tutti gli appassionati del programma. Come in molti ricorderanno, lui e Ida Platano avevano deciso di lasciare il format televisivo ma la loro relazione è stata la più breve di tutta la storia di Ued. Infatti, manco il tempo di uscire fuori dagli studi Elios che già si sono lasciati. Lui in realtà avrebbe voluto ricominciare da zero, non trovando però l’appoggio dall’altra ... Leggi su formatonews (Di domenica 16 gennaio 2022)ha abbandonato il programma o è stato mandato via? Il pubblico disi chiede cheabbiachehadi ued?Chehadi? Questa p la domanda che si stanno ponendo tutti gli appassionati del programma. Come in molti ricorderanno, lui e Ida Platano avevano deciso di lasciare il format televisivo ma la loro relazione è stata la più breve di tutta la storia di Ued. Infatti, manco il tempo di uscire fuori dagli studi Elios che già si sono lasciati. Lui in realtà avrebbe voluto ricominciare da zero, non trovando però l’appoggio dall’altra ...

