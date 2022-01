Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.4 avvertita ad Atene (Di domenica 16 gennaio 2022) Un Terremoto di magnitudo 5.4 ha scosso la Grecia settentrionale, non lontano da Salonicco, ed è stata avvertita anche ad Atene. Al momento non ci sono notizie di danni o di feriti, secondo quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Undi5.4 ha scosso lasettentrionale, non lontano da Salonicco, ed è stataanche ad. Al momento non ci sono notizie di danni o di feriti, secondo quanto ...

Advertising

LaStampa : Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 5,4 nel mar Egeo - MediasetTgcom24 : Terremoto, sisma di magnitudo 5.4 in Grecia #terremoto - ParliamoDiNews : Terremoto di magnitudo 5.4 in Grecia. Scosse avvertite da Salonicco ad Atene - Il Fatto Quotidiano #terremoto… - ilbisa1 : Terremoto 5.4 in Grecia: epicentro nel territorio di Monte Athos, avvertito anche ad Atene - StefaniaFalone : Forte terremoto in Grecia, vicino al Monte Athos: la scossa avvertita anche ad Atene -