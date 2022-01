Anzio | caffè “amaro” | in tre senza green pass | multata anche la titolare | «Non ha controllato»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 gennaio 2022) Piovono multe a Roma e provincia per il mancato rispetto delle nuove normative anti Covid. In particolare i controlli delle forze dell’ordine sono concentrati nella verifica del possesso della certificazione verde, specie all’interno di strutture ricettive, bar e ristoranti. Verifiche serratesul litorale romano, nello specifico nei comuni di, Nettuno e Ardea, dove i Carabinieri della Compagnia dihanno identificato in tutto 49 persone e6 esercizi commerciali. Leggi: Ardea, laeggiata al mare gli costa cara: eramascherina, multato” per tre clienti, multaper laIn particolare ad ...