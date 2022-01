No vax scatenati per la morte del “dottore” Domenico Biscardi. «Sapeva troppo, è stato ucciso» (video) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelle chat dei No vax da alcuni giorni il suo nome è citato ossessivamente: Domenico “Mimmo” Biscardi, 54 anni, morto improvvisamente nella sua casa di San Nicola La Strada (Caserta), è diventato il “nuovo De Donno”. Per la sua morte si sono scomodati anche il filosofo Diego Fusaro e la senatrice Laura Granato (ex M5s), definendolo erroneamente “ricercatore” e medico. In realtà, Biscardi era stato già denunciato per esercizio abusivo della professione. Oggi, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicola la Strada, si sono svolti i funerali. «Pochissimi i compaesani presenti, mentre c’erano diverse persone provenienti da fuori regione, una addirittura da Trieste». Da un video postato su Facebook, si vedono alcuni No vax ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelle chat dei No vax da alcuni giorni il suo nome è citato ossessivamente:“Mimmo”, 54 anni, morto improvvisamente nella sua casa di San Nicola La Strada (Caserta), è diventato il “nuovo De Donno”. Per la suasi sono scomodati anche il filosofo Diego Fusaro e la senatrice Laura Granato (ex M5s), definendolo erroneamente “ricercatore” e medico. In realtà,eragià denunciato per esercizio abusivo della professione. Oggi, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicola la Strada, si sono svolti i funerali. «Pochissimi i compaesani presenti, mentre c’erano diverse persone provenienti da fuori regione, una addirittura da Trieste». Da unposu Facebook, si vedono alcuni No vax ...

