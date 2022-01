Genoa, sorpresa per la panchina: è Labbadia il sostituto di Shevchenko (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Genoa è pronto a scendere in campo per la partita di Coppa Italia contro il Milan, ma a tenere banco è la questione allenatore. Shevchenko ha le ore contate, l’arrivo in panchina dell’ex calciatore rossonero non ha portato gli effetti sperati, la classifica del club rossoblu è sempre più preoccupante. L’esonero potrebbe arrivare a stretto giro di posta, sono circolate voci anche sulle dimissioni. Sembrava un testa a testa tra due allenatori sotto contratto, Maran o Ballardini. Alla fine si sarebbe deciso per un altro nome. Si tratta di Bruno Labbadia, reduce dall’esperienza con l’Hertha Berlino. Nel corso della sua carriera ha guidato anche Wolfsburg, Amburgo, Stoccarda e Leverkusen. I contatti avrebbero dato esito positivo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilè pronto a scendere in campo per la partita di Coppa Italia contro il Milan, ma a tenere banco è la questione allenatore.ha le ore contate, l’arrivo indell’ex calciatore rossonero non ha portato gli effetti sperati, la classifica del club rossoblu è sempre più preoccupante. L’esonero potrebbe arrivare a stretto giro di posta, sono circolate voci anche sulle dimissioni. Sembrava un testa a testa tra due allenatori sotto contratto, Maran o Ballardini. Alla fine si sarebbe deciso per un altro nome. Si tratta di Bruno, reduce dall’esperienza con l’Hertha Berlino. Nel corso della sua carriera ha guidato anche Wolfsburg, Amburgo, Stoccarda e Leverkusen. I contatti avrebbero dato esito positivo. L'articolo CalcioWeb.

