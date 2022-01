Droga a Roma | Rivotril | shaboo | cocaina e molto altro Ecco i rimedi per la ”quarantena”

(Di giovedì 13 gennaio 2022). Lae lo spaccio non si fermano nella Capitale. Al contrario, reclusioni, restrizioni e quarantene pare ne abbiano incrementato il consumo ed il traffico per le strade. Nelle ultime ore un’ondata di arresti che ha visto coinvolte almeno 4 persone, in diverse zone della città. I Carabinieri lavorano incessantemente in questi giorni, e il controllo dei certificati è solamente l’ennesimo tassello che si aggiunge alle operazioni per le strade sicure. Leggi anche:, guasto alla friggitrice e le fiamme divorano il locale: distrutta una pizzeria Ondata di arresti perIl primo arresto riguarda un 62enneno sorpreso dai Carabinieri della StazionePorta Portese mentre cedeva 2 pasticche diad un giovane sulla ...

... Modugno (BA) ee un'unità del 16° nucleo elicotteri di Rieti. L'indagine, condotta dal nucleo ... Gli appuntamenti per le cessioni diavvenivano in luoghi della città sempre differenti e i ......San Pietro di, dove le vennero riscontrate lesioni guaribili in trenta giorni. Dagli esami del sangue, i medici riscontrarono che la 17enne aveva assunto sostanze stupefacenti , forse la...Arezzo, 13 gennaio 2022- La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato due giovani trafficanti di droga trovati in possesso di una pistola pronta per essere utilizzata e di 125 grammi di stupefacente, tr ...Roma. La droga e lo spaccio non si fermano nella Capitale. Al contrario, reclusioni, restrizioni e quarantene pare ne abbiano incrementato il consumo ed il traffico per le strade. Nelle ultime ore un’ ...