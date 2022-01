Qualificazioni maschili Australian Open 2022: Fabbiano, Giannessi e Cobolli al turno decisivo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È una grande giornata azzurra a Melbourne nelle Qualificazioni maschili degli Australian Open: dei quattro italiani impegnati, ben tre, infatti, sono riusciti ad ottenere il pass per il turno decisivo e i loro nomi sono Thomas Fabbiano, Alessandro Giannessi e Flavio Cobolli. Il mercoledì è stato aperto dal gran trionfo del pugliese, vincitore su Frederico Ferreira Silva con lo score di 6-2 7-5: il numero 202 sta provando a dare una svolta a questa fase della sua carriera, dopo un 2021 che ha sicuramente deluso le sue aspettative. Il brindisino, che qui può vantare il terzo turno del 2019, ora dovrà vedersela con uno tra Mitchell Krueger ed Emilio Gomez: chi vincerà, entrerà nel tabellone principale degli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È una grande giornata azzurra a Melbourne nelledegli: dei quattro italiani impegnati, ben tre, infatti, sono riusciti ad ottenere il pass per ile i loro nomi sono Thomas, Alessandroe Flavio. Il mercoledì è stato aperto dal gran trionfo del pugliese, vincitore su Frederico Ferreira Silva con lo score di 6-2 7-5: il numero 202 sta provando a dare una svolta a questa fase della sua carriera, dopo un 2021 che ha sicuramente deluso le sue aspettative. Il brindisino, che qui può vantare il terzodel 2019, ora dovrà vedersela con uno tra Mitchell Krueger ed Emilio Gomez: chi vincerà, entrerà nel tabellone principale degli ...

