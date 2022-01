Il delirante video del No vax Nicola Franzoni contro David Sassoli: «Una testa di ca**o in meno» – Il video (Di martedì 11 gennaio 2022) «Una testa di ca**o in meno», è quanto affermato da Nicola Franzoni rivolgendosi a David Sassoli, in un suo video pubblicato questo pomeriggio alle ore 15:49 sul suo canale Telegram. Al contrario di social, il suo intervento non risulta affatto rimosso e viene condiviso da altri canali o gruppi complottisti, No vax e No Green pass. Nel frattempo, Franzoni è stato denunciato per vilipendio da Fabrizio Volpi, coordinatore a Carrara di Italia Viva. Il video (ancora) pubblicato dal canale Telegram di Nicola Franzoni. Lo stesso Franzoni, attraverso il suo post, invita alla massima condivisione del suo messaggio dove non se la prende ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) «Unadiin», è quanto affermato darivolgendosi a, in un suopubblicato questo pomeriggio alle ore 15:49 sul suo canale Telegram. Al contrario di social, il suo intervento non risulta affatto rimosso e viene condiviso da altri canali o gruppi complottisti, No vax e No Green pass. Nel frattempo,è stato denunciato per vilipendio da Fabrizio Volpi, coordinatore a Carrara di Italia Viva. Il(ancora) pubblicato dal canale Telegram di. Lo stesso, attraverso il suo post, invita alla massima condivisione del suo messaggio dove non se la prende ...

