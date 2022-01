Rai, ricoverato d’urgenza: è in gravi condizioni. “Cancellati tutti gli impegni” (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, eè ricoverato dal 26 dicembre in una struttura ospedaliera in Italia. "Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente dell'europarlamento è cancellata". Lo rende noto il suo portavoce, Roberto Cuillo. In mattinata Sassoli aveva twittato il proprio cordoglio per la morte della giornalista Silvia Tortora. "Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del padre Enzo, vittima di malagiustizia, per un Paese più maturo e più civile" ha scritto in un tweet. "Caro David, i miei pensieri sono con te mentre combatti per la tua salute. Ti auguro una pronta e completa guarigione. Coraggio, come dici spesso tu" scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, eèdal 26 dicembre in una struttura ospedaliera in Italia. "Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente dell'europarlamento è cancellata". Lo rende noto il suo portavoce, Roberto Cuillo. In mattinata Sassoli aveva twittato il proprio cordoglio per la morte della giornalista Silvia Tortora. "Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del padre Enzo, vittima di malagiustizia, per un Paese più maturo e più civile" ha scritto in un tweet. "Caro David, i miei pensieri sono con te mentre combatti per la tua salute. Ti auguro una pronta e completa guarigione. Coraggio, come dici spesso tu" scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in ...

