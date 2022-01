In Olanda entra in carica il quarto governo Rutte, che sarà meno 'frugale' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nuovo governo olandese guidato da Mark Rutte, al suo quarto incarico di Premier, ha prestato giuramento nelle mani del re Willem-Alexander quasi dieci mesi dopo le elezioni legislative, al termine dei negoziati per la formazione di una... Leggi su europa.today (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nuovoolandese guidato da Mark, al suoincarico di Premier, ha prestato giuramento nelle mani del re Willem-Alexander quasi dieci mesi dopo le elezioni legislative, al termine dei negoziati per la formazione di una...

Ultime Notizie dalla rete : Olanda entra Olanda: si insedia il nuovo governo Rutte, più peso a liberali Giurando di fronte al re Guglielmo Alessandro si è insediato il nuovo governo dell'Olanda, il quarto guidato dal premier Mark Rutte. Il nuovo esecutivo entra in carica dopo dieci mesi di 'vacatio', causata dalle difficoltà, per Rutte, di assembleare una coalizione che avesse una ...

