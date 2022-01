Dal 10 gennaio il Super Green Pass per i trasporti pubblici locali (Di domenica 9 gennaio 2022) L’azione del Super Green Pass cambierà da domani, lunedì 10 gennaio, soprattutto per quanto riguarda l’impiego dei mezzi pubblici, oltre che per i vari alberghi, ristoranti all’aperto, stadi, piscine e piste da sci. Come riportato da ‘adnkronos.com‘, l’obbligo della certificazione verde rafforzata stabilito con il decreto legge del 29 dicembre scorso sarà valido, tra poche ore, anche per usufruire del trasporto pubblico locale (autobus, metropolitana e qualsiasi altro mezzo di trasporto pubblico locale), e quindi non solo per salire a bordo di aerei, treni, navi o mezzi a lunga percorrenza. Dovranno esibire il Super Green Pass, che ricordiamo verrà rilasciato ai vaccinati o ai guariti dal Covid-19, i cittadini con più di 12 anni d’età (i più piccoli ... Leggi su optimagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) L’azione delcambierà da domani, lunedì 10, soprattutto per quanto riguarda l’impiego dei mezzi, oltre che per i vari alberghi, ristoranti all’aperto, stadi, piscine e piste da sci. Come riportato da ‘adnkronos.com‘, l’obbligo della certificazione verde rafforzata stabilito con il decreto legge del 29 dicembre scorso sarà valido, tra poche ore, anche per usufruire del trasporto pubblico locale (autobus, metropolitana e qualsiasi altro mezzo di trasporto pubblico locale), e quindi non solo per salire a bordo di aerei, treni, navi o mezzi a lunga percorrenza. Dovranno esibire il, che ricordiamo verrà rilasciato ai vaccinati o ai guariti dal Covid-19, i cittadini con più di 12 anni d’età (i più piccoli ...

