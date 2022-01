Combinata nordica, Val di Fiemme: rimonta Greiger, Buzzi 23esimo (Di domenica 9 gennaio 2022) Splendida rimonta di Vinzenz Geiger in Val di Fiemme. Il tedesco, scattato dalla decima posizione, porta a casa la prima vittoria stagionale facendo la differenza nell’ultimo giro con un attacco al quale ha provato a rispondere solo l’austriaco Johannes Lamparter. Quest’ultimo sale sul podio dopo la vittoria di ieri, seguito da uno straordinario Rydzek, autore di una rimonta formbidabile dalla 19esima posizione.Un ottimo Raffaele Buzzi chiude al 23esimo posto, miglior piazzamento in carriera. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Splendidadi Vinzenz Geiger in Val di. Il tedesco, scattato dalla decima posizione, porta a casa la prima vittoria stagionale facendo la differenza nell’ultimo giro con un attacco al quale ha provato a rispondere solo l’austriaco Johannes Lamparter. Quest’ultimo sale sul podio dopo la vittoria di ieri, seguito da uno straordinario Rydzek, autore di unaformbidabile dalla 19esima posizione.Un ottimo Raffaelechiude alposto, miglior piazzamento in carriera. SportFace.

