(Di domenica 9 gennaio 2022) Nella notte di ieri si è tenuto AEW Battle of The Belts, episodio speciale in cui ci sono stati ben tre match titolati tra cui anche l’incontro con in palio il titolo FTW tra. The Absolute aveva ufficializzato la sfida nell’ultimo episodio di Rampage ed ha scelto, ex mentore di Dante Martin, proprio per lanciare un messaggio al membro dei Top Flight.vicino alla vittoria, maprevale L’incontro traè statocombattuto, lo sfidante è andato più volte vicino alla vittoria in particolare in seguito alla Lightning Spiral che è valsa il conto di due e la Metheora con il membro del ...

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Ricky Starks è ancora il campione FTW, sconfitto Matt Sydal in una contesa molto equilibrata -… - TSOWrestling : Una settimana ricca di eventi per la #AEW #TSOW // #TSOS -

FTW Championship :Starks vs Matt Sydal Il membro del Team Taz vuole lanciare un chiaro messaggio a Dante Martin, dimostrando a lui e all'inter fan base dellacome sia in grado di battere ...... sembra preludere a un futuro scontro con i membri del suo Team, "Powerhouse" Hobbs eStarks ; due dei giovani con i quali Punk aveva dichiarato di volersi misurare in. Capire chi e quando ...Sammy Guevara was crowned interim TNT Champion at AEW's first Battle of the Belts event last night. The Inner Circle man defeated Dustin Rhodes in the evening's opening match. Dustin was stepping in ...Buongiorno a tutti gli appassionati di wrestling. Io sono Bjork Rajta e oggi vi racconterò questo evento speciale targato AEW. Senza perdere tempo, iniziamo! -Sammy Guevara è il nuovo campione TNT ad ...