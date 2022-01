Traffico Roma del 08-01-2022 ore 17 | 00

Advertising

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Magliano Sabina (Km 501,6) e A1 Svincolo Orte (K… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via Appia Nuova ?????? Traffico rallentato altezza Via del Casale della Sergetta #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Piazzale Ugo La Malfa ?????? Traffico rallentato altezza Via del Circo Massimo #Luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento Diramazione Roma Nord (Km 531) e A1 Svincol… - viabilitasdp : 15:31 #A25 Veicolo in fiamme tra Magliano dei Marsi e Bivio A25/A24 Roma-Teramo -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaToday

VIABILITÀ DELL' 8 GENNAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.REGOLARE E CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO INVECE LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, ...Luceverdeda Simone Cerchiara Bentrovati acquisto aggiornamento una buona giornata in aumento iltra San Giovanni e la Appio Latino come sul lungotevere Ma si tratta di poche rallentamenti sulla ...CATANZARO – E’ morto a Roma, all’età di 94 anni, Carmelo Pujia, già parlamentare Dc e sottosegretario in vari governi. Nato a Polia, in provincia di Vibo Valentia che allora era in provincia di Catanz ...Proseguono i lavori di asfaltatura in piazza Garibaldi (piazza dei pini). E cambia la viabilità da lunedì 10 gennaio a sabato 15 non solo nella piazza, ma anche sul viale Risorgimento e via della staz ...