Covid, in Campania sospesi i ricoveri non urgenti e rinviabili (Di sabato 8 gennaio 2022) commenta La Campania ha disposto la sospensione, dal 10 gennaio e fino a nuova espressa disposizione, dei ricoveri programmati sia medici sia chirurgici nelle strutture sanitarie pubbliche. Sarà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022) commenta Laha disposto la sospensione, dal 10 gennaio e fino a nuova espressa disposizione, deiprogrammati sia medici sia chirurgici nelle strutture sanitarie pubbliche. Sarà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continua il braccio di ferro tra Regioni e governo sulla scuola. Campania e Sicilia chiedono al governo la Dad per… - MediasetTgcom24 : Covid, ambulanze e auto in fila al Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli #cotugno - Adnkronos : #Covid in Campania, ordinanza: stop ricoveri non urgenti. - infoitsalute : Covid, l’allarme dei medici: “Il Governo intervenga, in Campania rischiamo il codice nero” - Sicilianodoc7 : RT @senia65: Bollettino Covid 8 gennaio: 197.552 positivi e 184 morti, ospedali al limite. La decisione della Campania: 'Stop a ricoveri no… -