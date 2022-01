Covid, governo impugnerà decisione di De Luca su slittamento aperture scuole (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il governo è intenzionato a impugnare la decisione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, di non riaprire le scuole elementari e medie il 10 gennaio a causa dell'aumento dei casi di Covid. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilè intenzionato a impugnare ladel presidente della Campania, Vincenzo De, di non riaprire leelementari e medie il 10 gennaio a causa dell'aumento dei casi di. ...

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - fattoquotidiano : Covid, i medici di Napoli: “Situazione critica. Il governo vari misure drastiche oppure saremo costretti a decidere… - sportface2016 : +++Mercoledì incontro governo-regioni-#SerieA per garantire la regolarità del campionato+++ #Covid_19 - elica3001 : RT @Loredan83532601: Per queste schifezze dobbiamo ringraziare il governo, i politici e i media, che con le loro follie autorizzano questi… - Lucas98745545 : RT @la_kuzzo: Il governo è pronto a impugnare l’ordinanza di chiusura delle scuole elementari e medie in Campania #Covid #scuola -