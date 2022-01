Atp Cup 2022: Argentina ko e Polonia in semifinale, Cile batte Norvegia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Polonia è la prima semifinalista dell’Atp Cup 2022. I polacchi hanno infatti superato 3-0 l’Argentina, blindando il primo posto nel Gruppo D che vale il passaggio del turno. La sfida si indirizza già nel primo match, con Kamil Majchrzak, numero 117 del mondo, che batte in due set (6-3 7-6) Federico Delbonis (numero 44) dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Una vittoria importante, che ha consegnato il match point ad Hurkacz. Il numero 9 del mondo non ha sprecato l’occasione, imponendosi su Diego Schwartzman per 6-1 6-4 in un’ora e venti minuti. Infine, la coppia Walkow/Zielinski si toglie la soddisfazione anche di vincere il doppio per 7-6 7-6 contro Gonzalez/Molteni. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Nella seconda sfida della notte italiana, Alejandro Tablio e Tomas Barrios Vera hanno regalato al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laè la prima semifinalista dell’Atp Cup. I polacchi hanno infatti superato 3-0 l’, blindando il primo posto nel Gruppo D che vale il passaggio del turno. La sfida si indirizza già nel primo match, con Kamil Majchrzak, numero 117 del mondo, chein due set (6-3 7-6) Federico Delbonis (numero 44) dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Una vittoria importante, che ha consegnato il match point ad Hurkacz. Il numero 9 del mondo non ha sprecato l’occasione, imponendosi su Diego Schwartzman per 6-1 6-4 in un’ora e venti minuti. Infine, la coppia Walkow/Zielinski si toglie la soddisfazione anche di vincere il doppio per 7-6 7-6 contro Gonzalez/Molteni. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Nella seconda sfida della notte italiana, Alejandro Tablio e Tomas Barrios Vera hanno regalato al ...

