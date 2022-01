Adesso è ufficiale, Bologna in quarantena: saltano le partite con Inter e Cagliari (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: Bologna-Inter di domani, in programma alle 12:30, non si terrà regolarmente. Il club emiliano, in seguito alle otto positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna ha disposto quanto segue: “L’isolamento per giorni 7/10 degli atleti risultati positivi ai test eseguiti nei giorni scorsi e comunque fino alla risoluzione dei sintomi, con prova di negatività a un test diagnostico, come previsto dalla normativa vigente; la stretta sorveglianza sanitaria e l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per giorni 5 per tutti i soggetti vaccinati con ciclo completo negli ultimi 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni o che abbiano eseguito la dose vaccinale di richiamo (booster); la quarantena domiciliare per giorni 5, fino ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022)di domani, in programma alle 12:30, non si terrà regolarmente. Il club emiliano, in seguito alle otto positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Unità Sanitaria Locale diha disposto quanto segue: “L’isolamento per giorni 7/10 degli atleti risultati positivi ai test eseguiti nei giorni scorsi e comunque fino alla risoluzione dei sintomi, con prova di negatività a un test diagnostico, come previsto dalla normativa vigente; la stretta sorveglianza sanitaria e l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per giorni 5 per tutti i soggetti vaccinati con ciclo completo negli ultimi 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni o che abbiano eseguito la dose vaccinale di richiamo (booster); ladomiciliare per giorni 5, fino ...

Advertising

simofons : La destinazione ufficiale di quei fondi è adesso la decarbonizzazione degli impianti, voce per la quale Acciaierie… - DiMarzio : #Venturato nuovo allenatore @spalferrara, confermata la svolta di ieri con l’esonero di #Clotet adesso ufficiale @Lega_B @SkySport - SteveZisou : @MimmoAdinolfi La ASL ha detto che la gara non si giocherà ma non ha ancora emesso un comunicato ufficiale, la Lega… - enricoI00 : RT @sportface2016: UFFICIALE - #BOLOGNA IN QUARANTENA: salta la partita con l'#Inter e anche quella col #Cagliari di domenica 9 #SerieA #Bo… - sportface2016 : UFFICIALE - #BOLOGNA IN QUARANTENA: salta la partita con l'#Inter e anche quella col #Cagliari di domenica 9… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso ufficiale Genoa Tassotti: 'Non bisogna sbagliare' A margine dell'incontro di domani al Mapei Stadium ha parlato Tassotti al canale ufficiale del club ... Allo Young Boys giocava a quattro, adesso vedremo qui come adattarlo. Aspettiamo che capisca anche ...

Bologna - Inter, si va verso il rinvio Calcio 2021 - 2022 Serie A Squadra Bologna La notizia era nell'aria ma adesso sta per diventare ufficiale: l'Ausl chiederà il rinvio di Bologna - Inter . A giocare un ruolo fondamentale è stato il vertiginoso aumento di casi Covid tra le fila rossoblù: oltre ai quattro ...

?? FLASH | Sampdoria, è UFFICIALE: c'è la risoluzione del contratto, addio alla Serie A FantaMaster Adesso è ufficiale, Bologna in quarantena: saltano le partite con Inter e Cagliari Adesso è ufficiale: Bologna-Inter di domani, in programma alle 12:30, non si terrà regolarmente. Il club emiliano, in seguito alle otto positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda ...

Juve-Napoli si giocherà? Quando la squadra è sbarcata a Torino, la Asl ha messo in quarantena Lobotka, Zielinski e Rrahmani. E adesso? Juve-Napoli si giocherà? Il dubbio è legittimo, nonostante nel pomeriggio la risposta gius ...

A margine dell'incontro di domani al Mapei Stadium ha parlato Tassotti al canaledel club ... Allo Young Boys giocava a quattro,vedremo qui come adattarlo. Aspettiamo che capisca anche ...Calcio 2021 - 2022 Serie A Squadra Bologna La notizia era nell'aria masta per diventare: l'Ausl chiederà il rinvio di Bologna - Inter . A giocare un ruolo fondamentale è stato il vertiginoso aumento di casi Covid tra le fila rossoblù: oltre ai quattro ...Adesso è ufficiale: Bologna-Inter di domani, in programma alle 12:30, non si terrà regolarmente. Il club emiliano, in seguito alle otto positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda ...Quando la squadra è sbarcata a Torino, la Asl ha messo in quarantena Lobotka, Zielinski e Rrahmani. E adesso? Juve-Napoli si giocherà? Il dubbio è legittimo, nonostante nel pomeriggio la risposta gius ...