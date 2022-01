Incertezze sulla RAM del Samsung Galaxy S22 | si parte dagli 8 GB

Leggi su optimagazine

(Di martedì 4 gennaio 2022) Finora le anticipazioni condivise suiS22 ed in particolare sul modello Ultra hanno stupito non pochi utenti. In particolar modo, la bontà di molti elementi hardware lasciano speranzosi per un lancio di dispositivi davvero premium. Eppure, nelle ultime ore, si sono avvicendate notizie poco edificanti sull’impiego della RAM nei diversi modelli di ammiraglia. Qualcuno potrebbe in effetti restare deluso da specifiche scelte del produttore sud-coreano, stando a quanto trapelato direttamente da alcuni test Geekbench appena condivisi dall’informatore Ice Universe. Sembrerebbe proprio che iS22 e S22 Plus dovrebbero avere solo una configurazione da 8 GB. Per quanto si tratti delle varianti meno accessoriate della prossima serie top di gamma, il valore non è certo significativo. Ci sarebbe ...