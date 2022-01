Kabir Bedi al Gf Vip: la vita sentimentale tormentata dell’attore (Di lunedì 3 gennaio 2022) Kabir Bedi farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia a partire da stasera. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita sentimentale Kabir Bedi nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato protagonista di un momento a lui dedicato durante un collegamento con Katia Ricciarelli e Giucas Casella. Ai due concorrenti è stato svelato il suo ingresso che avverrà questa sera, lunedì 3 gennaio, dietro la promessa di non rivelarlo agli altri coinquilini della casa. L’attore ha alle spalle quattro matrimoni e ha avuto tre figli, uno dei quali morto suicida. Kabir ha svelato di aver vissuto delle relazioni aperte e anche di aver tradito e di essere stato tradito. Di lui sappiamo che si è sposato la prima volta nel 1968 con Protima Bedi (anche lei ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia a partire da stasera. Scopriamo qualcosa di più sulla suanell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato protagonista di un momento a lui dedicato durante un collegamento con Katia Ricciarelli e Giucas Casella. Ai due concorrenti è stato svelato il suo ingresso che avverrà questa sera, lunedì 3 gennaio, dietro la promessa di non rivelarlo agli altri coinquilini della casa. L’attore ha alle spalle quattro matrimoni e ha avuto tre figli, uno dei quali morto suicida.ha svelato di aver vissuto delle relazioni aperte e anche di aver tradito e di essere stato tradito. Di lui sappiamo che si è sposato la prima volta nel 1968 con Protima(anche lei ...

