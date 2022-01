Diminuiscono preti e fedeli | ma affidarsi al conservatore di turno non è la soluzione

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 3 gennaio 2022) "Questo è stato un Avvento turbolento per la mia parrocchia cattolica”. L’articolo di Ross Douthat sul New York Times inizia con un aneddoto che, a suo dire, è una metafora del pessimo stato del cattolicesimo americano. L’arcidiocesi di Hartford ha allontanato i frati domenicani che si erano presi cura della chiesa di St. Mary a New Haven da 135 anni, cogliendo di sorpresa i parrocchiani come Douthat che avevano instaurato un forte legame affettivo con i prelati. Il motivo è che l’arcidiocesi vuole unire diverse parrocchie di New Haven per fare fronte a un calo nel numero dima, soprattutto, a una carenza di. “Questa esperienza personale ha confermato la sensazione che i miei leader religiosi – come posso metterla in modo carino – non hanno idea di cosa stiano facendo. Sono in una posizione difficile ma, nella gestione di una fase di ...