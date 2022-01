Verso il Super Green Pass obbligatorio per i lavoratori (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Super Green Pass è pronto al prossimo step e la road map Verso il certificato rafforzato esteso ai lavoratori – in alternativa c’è l’ipotesi dell’obbligo del siero – Passa per il prossimo Consiglio dei ministri, forse mercoledì prossimo. Ma dopo le ‘fumate nere’ negli ultimi due Cdm, stavolta potrebbe rivelarsi efficace una nuova mediazione con la Lega, l’unica forza politica finora particolarmente scettica su queste disposizioni. Nell’incontro con le Regioni di venerdì 31 dicembre il ministro Roberto Speranza lo avrebbe sottolineato a chiare lettere: «Bisogna considerare molto seriamente sia l’estensione dell’obbligo a tutti che l’estensione del Green Pass rafforzato al mondo del lavoro». Anche il Carroccio, dopo il confronto sull’ultimo decreto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilè pronto al prossimo step e la road mapil certificato rafforzato esteso ai– in alternativa c’è l’ipotesi dell’obbligo del siero –a per il prossimo Consiglio dei ministri, forse mercoledì prossimo. Ma dopo le ‘fumate nere’ negli ultimi due Cdm, stavolta potrebbe rivelarsi efficace una nuova mediazione con la Lega, l’unica forza politica finora particolarmente scettica su queste disposizioni. Nell’incontro con le Regioni di venerdì 31 dicembre il ministro Roberto Speranza lo avrebbe sottolineato a chiare lettere: «Bisogna considerare molto seriamente sia l’estensione dell’obbligo a tutti che l’estensione delrafforzato al mondo del lavoro». Anche il Carroccio, dopo il confronto sull’ultimo decreto ...

Advertising

Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - TeoloMassimo : RT @Corriere: Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - ModernoAlex : RT @Corriere: Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - andfranchini : Super green pass, verso l’obbligo per lavorare: servirà il vaccino. Un milione di italiani a casa con il Covid-… - LucaBurnout : Super green pass, verso l'obbligo di vaccino per lavorare. Un milione di italiani a casa con il Covid -