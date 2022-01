Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Maja e Florian di nuovo vicini (Di domenica 2 gennaio 2022) Maja e Florian continueranno ed emozionare il pubblico di Tempesta d'amore, come segnalano gli spoiler tedeschi. I due giovani si sono lasciati di recente, dopo che la Von Thalheim ha scoperto che era stato proprio Florian a rivelare ad Erik il piano dei Saalfeld per smascherare la truffa dell'hotel wellness che aveva organizzato con Ariane, distruggendo l'ultima possibilità per Cornelius di dimostrare la propria innocenza per quanto concerne la truffa finanziaria di cui Erik è responsabile ed è stato accusato lui. Maja si è sentita tradita e ha capito che Florian avrebbe sempre messo suo fratello dinanzi al loro rapporto e, così, seppur a malincuore, alla fine ha deciso di troncare il loro rapporto, gettandosi anima e corpo nel ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 gennaio 2022)continueranno ed emozionare il pubblico did', come segnalano gli. I due giovani si sono lasciati di recente, dopo che la Von Thalheim ha scoperto che era stato proprioa rivelare ad Erik il piano dei Saalfeld per smascherare la truffa dell'hotel wellness che aveva organizzato con Ariane, distruggendo l'ultima possibilità per Cornelius di dimostrare la propria innocenza per quanto concerne la truffa finanziaria di cui Erik è responsabile ed è stato accusato lui.si è sentita tradita e ha capito cheavrebbe sempre messo suo fratello dinanzi al loro rapporto e, così, seppur a malincuore, alla fine ha deciso di troncare il loro rapporto, gettandosi anima e corpo nel ...

