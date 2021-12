Arsenal vs Manchester City: numeri e statistiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’Arsenal ha perso le ultime nove partite di Premier League contro il Manchester City, dopo il pareggio per 2-2 nell’aprile 2017: è la sua serie di sconfitte più lunga in assoluto contro un avversario in campionato. Il Man City ha vinto le ultime quattro trasferte in campionato contro l’Arsenal, con un punteggio complessivo di 9-0, tante vittorie quante nelle precedenti 50 gare di campionato dei Citizens tra Highbury ed Emirates Stadium messe insieme (14N, 32P). L’Arsenal non trova la rete da cinque partite di Premier League contro il Man City, solo contro Chelsea (6 tra il 2013 e il 2016) e Liverpool (6 tra il 1997 e il 2000) i Gunners non sono riusciti a segnare in più partite consecutive in campionato contro un singolo avversario. Il Manchester ... Leggi su footdata (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ha perso le ultime nove partite di Premier League contro il, dopo il pareggio per 2-2 nell’aprile 2017: è la sua serie di sconfitte più lunga in assoluto contro un avversario in campionato. Il Manha vinto le ultime quattro trasferte in campionato contro l’, con un punteggio complessivo di 9-0, tante vittorie quante nelle precedenti 50 gare di campionato dei Citizens tra Highbury ed Emirates Stadium messe insieme (14N, 32P). L’non trova la rete da cinque partite di Premier League contro il Man, solo contro Chelsea (6 tra il 2013 e il 2016) e Liverpool (6 tra il 1997 e il 2000) i Gunners non sono riusciti a segnare in più partite consecutive in campionato contro un singolo avversario. Il...

