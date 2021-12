I 4 buoni propositi dello studente fuorisede (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come vivono l’inizio del nuovo anno quelle mitologiche creature che chiamiamo “studenti fuorisede”? E quali sono i loro buoni propositi? Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come vivono l’inizio del nuovo anno quelle mitologiche creature che chiamiamo “studenti”? E quali sono i loro

Advertising

Man888Mellow : RT @fidelio_cp: ...ultimo #giovediGnocca ...2021 ...con tanti buoni propositi ?????? - assolavoro : ??Buoni #propositi per l’#annonuovo: apritevi ad esperienze ed incontri nuovi e non potrete che trarne giovamento. P… - ElodiediSgatto : Non starai preparando di nuovo la lista dei buoni propositi per l’anno nuovo neh! Che tanto ci metti ore a compilar… - fidelio_cp : ...ultimo #giovediGnocca ...2021 ...con tanti buoni propositi ?????? - parigi62 : I buoni propositi per il nuovo anno. Sigillare il frigo. Disseminare puntine in tutti gli scaffali. Ignorare le eno… -