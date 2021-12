Paulo Sousa non è più il ct della Polonia, guiderà il Flamengo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Paulo Sousa non è più il ct della Polonia. Lo ha annunciato la Federcalcio polacca, con un comunicato. Nella nota ufficiale si parla di risoluzione del contratto con l'allenatore portoghese, che ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021)non è più il ct. Lo ha annunciato la Federcalcio polacca, con un comunicato. Nella nota ufficiale si parla di risoluzione del contratto con l'allenatore portoghese, che ...

Advertising

DiMarzio : . @pzpn_pl, accordo per liberare Paulo Sousa: lo aspetta il @Flamengo - Gazzetta_it : Paulo Sousa vuole il Flamengo, ma la Polonia si oppone: 'Irresponsabile' #calciomercato - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Paulo Sousa non è più il ct della Polonia. Firmata la risoluzione del contratto - tcm24com : Ufficiale: Paulo Sousa non è più il CT della Polonia #Sousa #Polonia - CalcioPillole : #Polonia: Paulo Sousa non è più il CT. Il tecnico passa al #Flamengo -