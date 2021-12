Genoa, porte girevoli: out Caicedo e Ekuban, si punta su Younes e Miranchuk (Di lunedì 27 dicembre 2021) Al Genoa l'era Preziosi si è conclusa ufficialmente lo scorso 15 novembre, ma le rivoluzioni di mercato continuano anche senza l'ormai ex presidente rossoblù. Annunciato poco meno di un mese fa, il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 dicembre 2021) All'era Preziosi si è conclusa ufficialmente lo scorso 15 novembre, ma le rivoluzioni di mercato continuano anche senza l'ormai ex presidente rossoblù. Annunciato poco meno di un mese fa, il ...

Advertising

sportli26181512 : Genoa, porte girevoli: out Caicedo e Ekuban, si punta su Younes e Miranchuk: Genoa, porte girevoli: out Caicedo e E… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Porte girevoli in casa #Genoa: il punto su uscite ed entrate ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - LeBombeDiVlad : ?? Porte girevoli in casa #Genoa: il punto su uscite ed entrate ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - diavolisempre : @Orli19831 ha festeggiato zittendo i tifosi e a fine gara ha detto chr c era piu gente a porte chiuse che in lazio genoa - sportli26181512 : Genoa, allo studio uno scambio col Sassuolo: Il mercato è ormai alle porte e le società raddrizzano le antenne per… -